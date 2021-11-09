Полмиллиона доз вакцины AstraZeneca оказалось на помойке. Фото: BBC

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Ракурс

Партию вакцины AstraZeneca от коронавируса пришлось выбросить на помойку.

В конце октября Министерство здравоохранения утилизировало 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, у которых истек срок годности. По состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около полумиллиона доз вакцин AstraZeneca, срок годности которых истекал 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос LIGA.net.

В ведомстве отметили, что точное количество просроченных доз будет известно после перерасчета препаратов в регионе.

Сейчас в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает за несколько недель. В министерстве заявили, что их будут колоть украинцам первой и второй дозами.

Ранее сообщалось, что во Львовской области закончился срок годности около 40 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине утилизируют 34 тыс. 36 тыс. доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 Pfizer. Оказалось, что у этих препаратов были нарушены условия транспортировки — не соблюден холодовой режим.

Источник: LIGA.net