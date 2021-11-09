Moderna запросила разрешение на вакцинацию детей от 6 лет

https://racurs.ua/n162827-moderna-zaprosila-razreshenie-na-vakcinaciu-detey-ot-6-let.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса разрешена для детей во многих странах мира. Компания Moderna Inc хочет получить разрешение на прививку детей от 6 до 11 лет своим препаратом.

Соответствующий запрос поступил в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). В то же время несколько стран приостановили использование вакцины Moderna для людей младше 30 лет. Об этом пишет The Guardian.

Производитель лекарств также запросил разрешение в США в июне и до сих пор ожидает решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В июле 2021 года в ЕС разрешили использовать этот препарат для прививки детей от 12 до 17 лет. В то же время несколько стран приостановили использование вакцины из-за редкого побочного эффекта.

Напомним, 27 сентября Министерство здравоохранения разрешило вводить подросткам две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. Делать прививку от коронавирусной инфекции разрешили детям от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.

Источник: The Guardian