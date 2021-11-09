Українці платитимуть за газ по-новому – що зміниться. Фото: Буг

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Ракурс

Платіжки за газ в Україні переведуть з кубометрів на кіловат-години. Таке нововведення почне діяти з 1 травня 2022 року.

Лічильники залишаться старими, а показання потрібно буде передавати в кубічних метрах. Про це розповів заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Він зазначив, що з 1 травня українці сплачуватимуть за спожитий природний газ відповідно до його енергетичної цінності.

Оператор буде сам переводити спожитий обсяг газу в обсяг спожитої енергії. У квитанції буде зазначена ціна не за куби, а за енергоодиниці.

Газ відрізняється за кількістю енергії, яку виділяє при згорянні, це залежить від родовища, на якому газ видобули. Різниця калорійності газу в різних регіонах може досягати до 4%, тож споживачі більше не переплачуватимуть за недостатньо калорійний енергоресурс, — розповів Немчинов.



«Ракурс» повідомляв, що опалювальний сезон в Україні перебуває під загрозою, якщо зима буде холодною. Країна може зіштовхнутися з дефіцитом газу, який сягатиме 3,5 млрд куб. м.