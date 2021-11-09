«Гра в кальмара» отримає продовження. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n162832-gra-v-kalmara-otrymaie-prodovjennya-detali.html

Ракурс

«Гра в кальмара», популярний серіал від Netflix, отримає офіційне продовження. Режисер і сценарист серіалу Хван Дон Хек підтвердив, що буде другий сезон.

Натомість про дати говорити ще рано. Про це він заявив у коментарі AP.

Отже, на другий сезон було стільки тиску і стільки попиту… Я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору! Але скажу, що справді буде другий сезон. Це зараз у мене в голові. Нині я займаюся плануванням. Але я думаю, що ще зарано говорити, коли і як це станеться. Так що я обіцяю вам, що Гі-Хун повернеться, і він щось зробить для цього світу, — заявив Хван Дон Хек.

За його словами, другий сезон буде зосереджений на історії Фронтмена. У такий спосіб режисер хочу висвітлити проблеми в поліції по всьому світу. Сценарист додав, що над другим сезоном не буде сам працювати і планує залучити команду сценаристів і ще кілька досвідчених режисерів. Коли саме вийде другий сезон — невідомо, але за прогнозами на фільмування піде рік-півтора.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зірка серіалу «Гра в кальмара» Джеффрі Джуліано на аукціоні продасть халат, в якому знімався у цьому проекті.

Джерело: AP