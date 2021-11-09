Стало відомо, хто замінить Верещук у Раді. Фото: ВР

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Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала нардепа, який замінить Ірину Верещук у Верховній Раді після призначення «слуги» до уряду.

Замість Верещук нардепом став Сергій Кострійчук. Про це повідомила комісія.

Верещук пройшла до Ради за № 29 у партійному списку «Слуги народу». У разі її призначення міністром, місце нардепа в парламенті мав зайняти кандидат, який йшов під № 140. Під цим номером виборчому списку «Слуги народу» перебував Кострійчук.

ЦВК ухвалила рішення визнати його обраним на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року — у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Відтепер у Кострійчука є 20 днів задля подання до комісії необхідних документів для реєстрації народним депутатом. У разі успішної реєстрації він складе присягу та отримає посвідчення нардепа.

Кострійчук працював юристом у Міністерстві аграрної політики, ДП «Украгролізинг» та в інших комерційних структурах на відповідній посаді. Зокрема, він був засновником та головою ГО «Слуга народу». Наразі він є помічником на громадських засадах Олександра Корнієнка — донедавна першого заступника голови фракції «Слуги народу» в парламенті, а нині — першого заступника голови ВРУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ірина Верещук, «слуга» й новопризначений міністр із реінтеграції окупованих територій, пообіцяла створити до кінця року Український національний центр розбудови миру.