Кейт Міддлтон. Фото: Istock

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Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембриджські, виховують дітей привітними та усміхненими.

Їхню малечу рідко бачать вередливими, і це заслуга їхніх батьків. Таку думку висловив королівський експерт Ендрю Мортон.

Для членів королівської сім’ї вкрай важливі такі якості, як стриманість і вдячність, тому вони виховують їх у своїх спадкоємцях з самого народження.

Виховуючи восьмирічного принца Джорджа, шестирічну принцесу Шарлотту та трирічного принца Луї, герцоги Кембриджські керуються «методом принцеси Діани». Своїх власних дітей вона надихала на написання подячних записок тим, хто їм допомагав.

Принцеса Діана часто брала синів на благодійні заходи та в поїздки, оскільки хотіла, щоб вони жили звичайним життям, як звичайні діти, без обмежень, які передбачає королівський протокол.

Кейт і Вільям розвинули в собі це чудове вміння дозволяти багатьом речам бути спонтанними, і саме так це бачать їхні діти. Правила поведінки за столом, листи подяки, милі люб’язності — все це витлумачується для них, щоб вони робили це на автоматі, — розповів експерт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон засмутилася і заплакала після того, як принц Вільям відмовився зустрічати з нею Новий рік на початку їхнього роману.