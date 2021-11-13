Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, відмовилася від використання сумок як аксесуару у своїх останніх виходах на публіку.

Раніше на офіційних заходах вона не з’являлася без сумочки, яку стискала обома руками, тримаючи її попереду. Про це повідомляє Daily Mail.

Зіркова стилістка Ханна Ейхлер розповіла, що герцогиня Кейт Міддлтон відмовилася від аксесуара, оскільки стала впевненішою під час спілкування з підданими. За її словами, члени королівської родини використовують аксесуари, щоби зайняти нервові руки.

Тепер, коли Кейт Міддлтон набралася досвіду в публічних виступах, їй більше не потрібні подібні хитрощі, щоби відвернути увагу від тремтіння в руках.

Руки вважаються емоційним барометром, і тому використання рук для вираження своїх почуттів дозволяє Кейт відкрито спілкуватися з підданими. Вона хоче бути більш щирою. Тенденція до появи кишень на одязі означає, що модниці можуть ходити з вільними руками. Кейт також стає сміливішою в тому, що стосується моди, і, як будь-який експерт зі стилю, знає, що вся річ у тому, щоби дозволити вашому образу зайняти центральне місце, — каже модна експертка.

Зокрема, стилістка вважає, що герцогиня Кембриджська відмовилася від сумочок, тому що вона не вважає, що вони їй потрібні як аксесуар. Зараз вона прагне мінімалістського образу й намагається зберегти його лаконічним, простим і стильним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон засмутилася й заплакала після того, як принц Вільям відмовився зустрічати з нею Новий рік на початку їхнього роману.

Джерело: Daily Mail