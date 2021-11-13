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Ракурс
«Випадкової» війни з Росією побоюються в Європі. Фото: istock

«Випадкової» війни з Росією побоюються в Європі

13 лис 2021, 17:56
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Війна з Росією лякає європейські країни. Начальник штабу оборони Великої Британії генерал сер Нік Картер заявив про кризу у відносинах між країнами Заходу та Російською Федерацією.

У Лондоні остерігаються «випадкової» війни. Про це пише Express.

За словами Картера, криза у відносинах є напруженішою та серйознішою, ніж за часів Холодної війни, що може призвести до відкритого конфлікту через будь-яку «випадковість». Водночас конкуренція між державами веде лише до посилення цієї напруженості.

Ми повинні бути обережні, не повинні допустити, щоби войовничий характер деяких наших політиків поставив їх у становище, коли ескалація конфлікту веде до помилок, — заявив генерал.

Ймовірно, що приводом для занепокоєння Британії стала міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Кремлі назвали припущення про те, що Росія планує вторгнення в Україну, порожнім та безпідставним нагнітанням обстановки.

Джерело: Express

Джерело: Ракурс


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