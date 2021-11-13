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«Випадкової» війни з Росією побоюються в Європі. Фото: istock
«Випадкової» війни з Росією побоюються в Європіhttps://racurs.ua/ua/n163014-vypadkovoyi-viyny-z-rosiieu-pobouutsya-v-ievropi.htmlРакурс
Війна з Росією лякає європейські країни. Начальник штабу оборони Великої Британії генерал сер Нік Картер заявив про кризу у відносинах між країнами Заходу та Російською Федерацією.
У Лондоні остерігаються «випадкової» війни. Про це пише Express.
За словами Картера, криза у відносинах є напруженішою та серйознішою, ніж за часів Холодної війни, що може призвести до відкритого конфлікту через будь-яку «випадковість». Водночас конкуренція між державами веде лише до посилення цієї напруженості.
Ми повинні бути обережні, не повинні допустити, щоби войовничий характер деяких наших політиків поставив їх у становище, коли ескалація конфлікту веде до помилок, — заявив генерал.
Ймовірно, що приводом для занепокоєння Британії стала міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Кремлі назвали припущення про те, що Росія планує вторгнення в Україну, порожнім та безпідставним нагнітанням обстановки.
Джерело: Express
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