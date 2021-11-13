Хропіння може бути симптомом раку, що розвивається

Хропіння. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163013-hropinnya-moje-buty-symptomom-raku-scho-rozvyvaietsya.html

Ракурс

Рак може розвиватися непомітно для людини. Вчені з європейського фонду Lung виявили, що обструктивне апное (OSA) може говорити про розвиток в організмі ракової пухлини.

OSA — це несподівана зупинка дихання під час сну, коли під час хропіння людина перестає дихати, а потім знову хропе. Про це повідомляє Medicalxpress.

Разом із тим весь цей час її сон не припиняється. У такому разі дихання може перериватися в середньому на 40 секунд. Під час OSA дихальні шляхи людини частково перекриваються, що призводить до зниження рівня кисню в крові, а також порушення сну й сильної втоми.

Встановлено, що в людей з апное часто виявляють онкологію. До групи ризику більше належать жінки, ніж чоловіки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що онкологічні захворювання можна вилікувати завдяки генетичним механізмам, які спостерігаються у тварин. Мобільні генетичні елементи не дають клітинам сліпих перетворюватися на злоякісні — той механізм можна включити і в клітинах людини.

Джерело: Medicalxpress