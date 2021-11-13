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Ракурс
Храп. Фото: istock

Храп может быть симптомом развивающегося рака

13 ноя 2021, 17:36
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Рак может развиваться незаметно для человека. Ученые из европейского фонда Lung выявили, что обструктивное апноэ (OSA) может говорить о развитии в организме раковой опухоли.

OSA — это неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова храпит. Об этом сообщает Medicalxpress.

Вместе с тем все это время его сон не приостанавливается. В таком случае дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд. При OSA дыхательные пути человека частично перекрываются, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, а также нарушению сна и сильной усталости.

Установлено, что у людей с апноэ часто выявляют онкологию. К группе риска больше относятся женщины, чем мужчины.


Напомним, ранее мы сообщали, что онкологические заболевания можно вылечить благодаря генетическим механизмам, которые наблюдаются у животных. Мобильные генетические элементы не дают клеткам слепышей превращаться в злокачественные — тот же механизм можно включить и в клетках человека.

Источник: Medicalxpress

Источник: Ракурс


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