Храп может быть симптомом развивающегося рака

Храп. Фото: istock

https://racurs.ua/n163013-hrap-mojet-byt-simptomom-razvivauschegosya-raka.html

Ракурс

Рак может развиваться незаметно для человека. Ученые из европейского фонда Lung выявили, что обструктивное апноэ (OSA) может говорить о развитии в организме раковой опухоли.

OSA — это неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова храпит. Об этом сообщает Medicalxpress.

Вместе с тем все это время его сон не приостанавливается. В таком случае дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд. При OSA дыхательные пути человека частично перекрываются, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, а также нарушению сна и сильной усталости.

Установлено, что у людей с апноэ часто выявляют онкологию. К группе риска больше относятся женщины, чем мужчины.

Напомним, ранее мы сообщали, что онкологические заболевания можно вылечить благодаря генетическим механизмам, которые наблюдаются у животных. Мобильные генетические элементы не дают клеткам слепышей превращаться в злокачественные — тот же механизм можно включить и в клетках человека.

Источник: Medicalxpress