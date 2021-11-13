Черная дыра. Фото: BBC

https://racurs.ua/n163012-novuu-chernuu-dyru-nashli-za-predelami-mlechnogo-puti-foto.html

Ракурс

Новую черную дыру отыскали астрономы за пределами нашей галактики. Ее нашли в Магеллановом облаке за 160 тыс. световых лет от Земли.

Исследователи использовали большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории. Об этом сообщает BBC.

Астрономы планируют чаще пользоваться им для выявления ранее скрытых дыр в Млечном Пути и других галактиках, а также для того, чтобы лучше понимать, как эти загадочные объекты появляются и развиваются.

Черную дыру вычислили по вращающейся звезде вокруг нее. Эта дыра примерно в 11 раз массивнее Солнца. Зафиксировать ее удалось благодаря гравитационному воздействию на вращающуюся звезду вокруг черного объекта.

Обычно астрономы находят такие маленькие черные дыры в других галактиках, улавливая рентгеновское излучение, появляющееся при поглощении вещества, или фиксируя гравитационные волны, возникающие при столкновении дыр между собой или с нейтронными звездами. Однако большинство из них не выдают своего присутствия из-за лучей или волн.

Здесь и пригодился динамический метод — когда дыра образует систему со звездой, она едва заметно влияет на ее движение, но этого достаточно, чтобы специалисты могли найти ее с помощью доступных инструментов.

Напомним, ранее мы сообщали, что блуждающая черная дыра — такой необычный объект удалось отыскать астрономам из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США.

Источник: BBC