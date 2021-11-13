Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Черная дыра. Фото: BBC

Новую черную дыру нашли за пределами Млечного пути (ФОТО)

13 ноя 2021, 17:06
999

Новую черную дыру отыскали астрономы за пределами нашей галактики. Ее нашли в Магеллановом облаке за 160 тыс. световых лет от Земли.

Исследователи использовали большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории. Об этом сообщает BBC.

Черная дыра. Фото: BBCАстрономы планируют чаще пользоваться им для выявления ранее скрытых дыр в Млечном Пути и других галактиках, а также для того, чтобы лучше понимать, как эти загадочные объекты появляются и развиваются.

Черную дыру вычислили по вращающейся звезде вокруг нее. Эта дыра примерно в 11 раз массивнее Солнца. Зафиксировать ее удалось благодаря гравитационному воздействию на вращающуюся звезду вокруг черного объекта.

Обычно астрономы находят такие маленькие черные дыры в других галактиках, улавливая рентгеновское излучение, появляющееся при поглощении вещества, или фиксируя гравитационные волны, возникающие при столкновении дыр между собой или с нейтронными звездами. Однако большинство из них не выдают своего присутствия из-за лучей или волн.

Черная дыра. Фото: BBCЗдесь и пригодился динамический метод — когда дыра образует систему со звездой, она едва заметно влияет на ее движение, но этого достаточно, чтобы специалисты могли найти ее с помощью доступных инструментов.


Напомним, ранее мы сообщали, что блуждающая черная дыра — такой необычный объект удалось отыскать астрономам из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров