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Ракурс
Чорна діра. Фото: BBC

Нову чорну діру знайшли за межами Чумацького шляху (ФОТО)

13 лис 2021, 17:06
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Нову чорну діру відшукали астрономи за межами нашої галактики. Її відшукали в Магеллановій хмарі за 160 тис. світлових років від Землі.

Дослідники використали дуже великий телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії. Про це повідомляє BBC.

Чорна діра. Фото: BBC

Астрономи планують частіше користуватися ним для виявлення раніше прихованих дірок у Чумацькому Шляху та в інших галактиках, а також для того, аби краще розуміти, як ці загадкові об'єкти з’являються та розвиваються.

Чорну діру вирахували за зіркою, що обертається навколо неї. Ця діра приблизно в 11 разів масивніша за Сонце. Зафіксувати її вдалося завдяки гравітаційному впливу на зірку, що обертається довкола чорного об'єкта.

Зазвичай астрономи знаходять такі маленькі чорні діри в інших галактиках, вловлюючи рентгенівське випромінювання, що з’являється при поглинанні речовини, або фіксуючи гравітаційні хвилі, що виникають при зіткненні дірок між собою чи з нейтронними зірками. Однак більшість із них не видають своєї присутності через промені чи хвилі.

Чорна діра. Фото: BBC

Тут і стає в пригоді динамічний метод — коли діра утворює систему з зіркою, вона ледь помітно впливає на її рух, але цього достатньо, щоб фахівці могли знайти її за допомогою доступних інструментів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чорна діра, що блукає — такий незвичайний об'єкт вдалося відшукати астрономам з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в США.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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