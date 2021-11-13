Чорна діра. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n163012-novu-chornu-diru-znayshly-za-mejamy-chumackogo-shlyahu-foto.html

Ракурс

Нову чорну діру відшукали астрономи за межами нашої галактики. Її відшукали в Магеллановій хмарі за 160 тис. світлових років від Землі.

Дослідники використали дуже великий телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії. Про це повідомляє BBC.

Астрономи планують частіше користуватися ним для виявлення раніше прихованих дірок у Чумацькому Шляху та в інших галактиках, а також для того, аби краще розуміти, як ці загадкові об'єкти з’являються та розвиваються.

Чорну діру вирахували за зіркою, що обертається навколо неї. Ця діра приблизно в 11 разів масивніша за Сонце. Зафіксувати її вдалося завдяки гравітаційному впливу на зірку, що обертається довкола чорного об'єкта.

Зазвичай астрономи знаходять такі маленькі чорні діри в інших галактиках, вловлюючи рентгенівське випромінювання, що з’являється при поглинанні речовини, або фіксуючи гравітаційні хвилі, що виникають при зіткненні дірок між собою чи з нейтронними зірками. Однак більшість із них не видають своєї присутності через промені чи хвилі.

Тут і стає в пригоді динамічний метод — коли діра утворює систему з зіркою, вона ледь помітно впливає на її рух, але цього достатньо, щоб фахівці могли знайти її за допомогою доступних інструментів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чорна діра, що блукає — такий незвичайний об'єкт вдалося відшукати астрономам з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в США.

Джерело: BBC