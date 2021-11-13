Брудне повітря. Фото: Istock

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Київ потрапив у двадцятку міст із найбруднішим повітрям сьогодні, 13 листопада. Так, Київ опинився на 18 місці.

Очолили рейтинг індійське Делі, столиця Киргизстану Бішкек та місто Лахор, що в Пакистані. Про це повідомляє Iqair.

Станом на 11.20 індекс Києва становив 139 при нормі 50. Рівень забруднення повітря характеризували як «нездоровий для чутливих груп населення». У такій ситуації людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори.

Також рекомендують закривати вікна та включати очищувачі повітря в приміщеннях. Не варто проводити спортивні заняття на відкритому повітрі.

Вранці 13 листопада столицю охопив густий туман. Особливо це було помітно на Троєщині та Оболоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вплив у дитинстві підвищеного рівня двох поширених забруднювачів повітря — твердих частинок з аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм (PM2.5) та діоксиду азоту (NO2) — підвищує рівень самопошкоджень (навмисного пошкодження свого тіла через внутрішні причини без суїцидальних намірів) у подальшому житті.

Джерело: Iqair