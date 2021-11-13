Лукашенко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163010-putin-zrobyv-horoshu-propozyciu-ukrayini-schodo-viyny-na-donbasi-lukashenko.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, зробив «хорошу пропозицію» Україні щодо завершення війни на Донбасі.

У 2015 році він пропонував провести місцеві вибори на окупованих територіях. Таку заяву зробив його білоруський колега Олександр Лукашенко, передає «БелТА».

Місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ми ж з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися — не можна. Відмовився, — розповів Лукашенко.

Також самопроголошений президент Білорусі поділився, що він ставився до президента України Володимира Зеленського як «до своєї дитини».

Я до нього ставився по-людськи, допомагав! Але я розумів конфлікт: він не любить Путіна, не розуміє. Путін жорстко поставив себе. А я між ними «бігав», думав, все-таки ми ж втрьох, ми ж слов’яни, — додав самопроголошений білоруський лідер.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей Росія підтримує потужне угруповання — загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тис. осіб. Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади.

Джерело: БелТА