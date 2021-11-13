Путін про війну на Донбасі – Росія не є стороною конфлікту

https://racurs.ua/ua/n163001-putin-pro-viynu-na-donbasi-rosiya-ne-ie-storonou-konfliktu.html

Ракурс

Володимир Путін, президент Російської Федерації, знову заявив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі.

За його словами, Росія ніколи не визнає себе винною в окупації українських територій. Про це пишуть російські ЗМІ.

У мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися та не погодимося. Ми такими не є, — сказав Путін.

Раніше в Кремлі назвали припущення про те, що Росія планує вторгнення в Україну, порожнім та безпідставним нагнітанням обстановки.

За даними джерел Bloomberg, Росія готова застосувати силу «в разі потреби», водночас повномасштабний наступ РФ оцінюється як малоймовірний, бо військам РФ протистоятиме опір населення Києва та інших міст.

Нагадаємо, Україна втратила двох захисників на Донбасі — військовослужбовці загинули внаслідок підриву на ворожій вибухівці. Трагедія сталася у п’ятницю, 12 листопада. Бійці від вибуху дістали поранення, які були несумісні з життям.