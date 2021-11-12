Двоє військовослужбовців підірвалися на вибухівці бойовиків. Фото: slovoidilo.ua

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Україна втратила двох захисників на Донбасі — військовослужбовці загинули внаслідок підриву на ворожій вибухівці.

Трагедія сталася у п’ятницю, 12 листопада. Бійці від вибуху дістали поранення, які були несумісні з життям. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі додали, що упродовж дня окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Зокрема, з різноманітних гранатометів бойовики стріляли у районі населеного пункту Зайцеве. Гранатомети та великокаліберні кулемети ворог застосував у напрямку Попасної.

Командування запевняє, що бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації й змусили російських найманців припинити обстріл.

Згодом 79-та окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва у Facebook повідомила, що при виконанні бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв. Обоє були з Миколаївської області.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за останній місяць ворог порушив режим «тиші» 78 разів. При цьому окупанти 26 разів застосовували артилерійські системи калібром понад 100 мм. Також бойовики посилили передові підрозділи танковими групами.