Два украинских бойца подорвались на взрывчатке боевиков. Фото: slovoidilo.ua

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Украина потеряла двух защитников на Донбассе — военнослужащие погибли в результате подрыва на вражеской взрывчатке.

Трагедия произошла в пятницу, 12 ноября. Бойцы от взрыва получили ранения, которые были несовместимы с жизнью. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе добавили, что в течение дня оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. В частности, из различных гранатометов боевики стреляли в районе населенного пункта Зайцево. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил в направлении Попасной.

Командование уверяет, что бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские провокации и заставили российских наемников прекратить обстрел.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за последний месяц враг нарушил режим «тишины» 78 раз. При этом оккупанты 26 раз применяли артиллерийские системы калибром более 100 мм. Также боевики усилили передовые подразделения танковыми группами.