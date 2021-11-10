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Ракурс
Погибшая. Фото: Новинарня

На Донбассе погибла 24-летняя оператор боевых беспилотников ВСУ

10 ноя 2021, 09:30
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Потери на Донбассе среди украинских военных не уменьшаются. В районе Операции объединенных сил (ООС) погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова из Херсонской области.

Военная погибла от пулевого ранения несовместимого с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Эта потеря — небоевая. Татьяна Алхимова родилась 26 апреля 1997 года в городе Олешки Херсонской области. В 2015 году окончила среднюю школу в Казачьих Лагерях. В 2019 году получила высшее образование в Херсонском государственном университете.


Была призвана на военную службу Каховским ОМВК Херсонской области. В Вооруженных силах Украины — с 16 августа 2019 года в 57-й омпбр. Начинала с должности радиотелефонистки, впоследствии была переведена на должность внешнего пилота. Последнее место службы — командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе российские оккупационные войска применили лазерное оружие, в результате чего один украинский военный получил поражение глаза.

Источник: Ракурс


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