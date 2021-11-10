Климат. Фото: istock

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Изменения климата становятся все более реальными — уже к концу этого столетия средняя температура на Земле повысится на 2,4°C.

Об этом информирует организация Climate Action Tracker, которая обнародовала свои данные на конференции Организации объединенных наций по вопросам изменения климата Conference of the Parties 26 в Глазго.

В случае такого роста температуры существенно повысится уровень моря, усилятся засухи и наводнения. Значительная жара и более мощные штормы приведут к разрушениям во всем мире.

Эта оценка резко контрастирует с оптимистическими прогнозами, которые были представлены на саммите ранее. Повышение температуры должно сохраниться на уровне 1,8°C-1,9°C благодаря обязательствам, объявленным странами на этих переговорах.

Отмечается, что оценка Climate Action Tracker, которая является самой уважаемой в мире компанией по климатическому анализу, основывается на краткосрочных целях стран на следующее десятилетие.

Лидерам стран мира необходимо сделать акцент на краткосрочных мерах по снижению выбросов. Аналитики прогнозируют, что уже к 2030 году количество выбросов в атмосферу будет вдвое превышать показатель, необходимый для сдерживания глобального потепления на отметке 1,9°C.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата поражают нашу планету все сильнее и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По данным Организации Объединенных Наций, попытки их замедлить все еще не являются достаточными.