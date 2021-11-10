Клімат. Фото: Istock

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Зміни клімату стають усе більш реальними — уже до кінця цього століття середня температура на Землі підвищиться на 2,4°C.

Про це інформує організація Climate Action Tracker, яка оприлюднила свої дані на конференції Організації об'єднаних націй із питань зміни клімату Conference of the Parties 26 у Глазго.

У випадку такого зростання температури суттєво підвищиться рівень моря, посиляться посухи та повені. Значна спека та більш потужні шторми призведуть до руйнувань у всьому світі.

Ця оцінка різко контрастує з оптимістичними прогнозами, які були представляли на саміті раніше. Підвищення температури має зберегтися на рівні 1,8°C-1,9°C завдяки зобов’язанням, оголошеним країнами на цих переговорах.

Зазначається, що оцінка Climate Action Tracker, яка є найповажнішою у світі компанією з кліматичного аналізу, ґрунтується на короткострокових цілях країн на наступне десятиліття.

Лідерам країн світу необхідно зробити акцент на короткострокових заходах зі зниження викидів. Аналітики прогнозують, що вже до 2030 року кількість викидів в атмосферу вдвічі перевищуватиме показник, необхідний для стримування глобального потепління на позначці 1,9°C.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату вражають нашу планету все сильніше і швидшими темпами, аніж очікувалося раніше. За даними Організації Об'єднаних Націй, спроби їх уповільнити все ще не є достатніми.