Коронавірус в Україні.

https://racurs.ua/ua/n162842-816-smertey-za-dobu-i-ponad-23-tys-hvoryh-koronavirus-v-ukrayini-infografika.html

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Коронавірус в Україні сягає пікових значень. За минулу добу, 9 листопада, вірус виявили у 23 тис. 283 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих.

Померли від хвороби 816 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 тис. 792 заражень), Харківській (1 тис. 719 інфікованих), Полтавській (1 тис. 591 новий хворий), Одеській (1 тис. 516 випадків) областях і місті Київ (1 тис. 740 захворілих).

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістала 267 тис. 401 людина. Одну дозу отримали 150 тис. 663 людей, повністю імунізовані — 116 тис. 738 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні сягнув свого піку і продовжує інтенсивно інфікувати українців. Вчені Національної академії наук (НАН) опублікували новий прогноз поширення хвороби.