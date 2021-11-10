Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162841-ie-pozytyvni-tendenciyi-ukrayinski-vcheni-pereglyanuly-covid-prognoz.html

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Коронавірус в Україні сягнув свого піку і продовжує інтенсивно інфікувати українців. Вчені Національної академії наук (НАН) опублікували новий прогноз поширення хвороби.

На наступному тижні може бути майже 20 тис. нових випадків за добу, що менше, ніж прогнозувалося раніше. Прогноз оприлюднила прес-служба НАН.

Середня кількість нових виявлень в Україні сягне до 21 тис. 685 осіб на день, середня кількість летальних випадків становитиме 666 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

20 тис. 989 (SEIR_U), 22 тис. 482 (Prophet) протягом тижня 10 листопада-16 листопада 2021 року, 19 тис. 529 (SEIR_U), 21 тис. 809 (Prophet) — протягом тижня 17−23 листопада 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в НАН прогнозували до 30 тисяч нових випадків за добу на початок листопада.