Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n162841-est-polojitelnye-tendencii-ukrainskie-uchenye-peresmotreli-covid-prognoz.html

Ракурс

Коронавирус в Украине достиг своего пика и продолжает интенсивно инфицировать украинцев. Ученые Национальной академии наук (НАН) опубликовали новый прогноз по распространению болезни.

На следующей неделе может быть почти 20 тыс. новых случаев в сутки, что меньше, чем прогнозировалось ранее. Прогноз обнародовала пресс-служба НАН.

Среднее количество новых обнаружений в Украине достигнет 21 тыс. 685 человек в день, среднее количество летальных исходов составит 666 смертей в день за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:

20 тыс. 989 (SEIR_U), 22 тыс. 482 (Prophet) в течение недели 10 ноября-16 ноября 2021 года, 19 тыс. 529 (SEIR_U) в течение недели 17- 23 ноября 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в НАН прогнозировали до 30 тысяч новых случаев в сутки в начале ноября.