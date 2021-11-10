Миссия на Марсе. Фото: NASA

https://racurs.ua/n162840-vertolet-ingenuity-obletel-mars-i-sdelal-novye-snimki-foto.html

Ракурс

Марс, четвертая планета от Солнца, которую еще называют Красной планетой, изучается земными исследователями.

Вертолет Ingenuity совершил свой 15-й полет над поверхностью планеты, преодолев отметку в три километра с начала своей миссии. Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA в Twitter.

Предварительная оценка места приземления показывает, что аппарат сел в планируемой области посадки. Ingenuity сделал снимки, представляющие научный интерес, вскоре они будут проанализированы.

Согласно плану NASA, вертолет должен был преодолеть 406 метров за 130 секунд полета на скорости 5 м/с. После этого Ingenuity должен был сделать изображение Марса в высоком разрешении с помощью 13-мегапиксельной камеры и передать их на Землю. Высота полета над поверхностью составляла около 12 метров.

Вертолет возвращается к своему первому полету — местности братьев Райт. В общей сложности обратный путь займет от четырех до семи полетов. Сначала вертолет будет двигаться на север, а затем вернет к кратеру Езеро.

Этот полет стал вторым в условиях низкой плотности воздуха, характерной для летнего сезона на Марсе. При такой плотности требуется скорость не менее 2 тыс. 700 вращений лопастей за минуту. Перед предыдущим полетом специалисты провели тест, во время которого вертолет развил скорость вращения лопастей до 2 тыс. 800 в минуту. По результатам теста было обнаружено, что увеличенная скорость вращений не вызывает вибраций, отрицательно влияющих на аппарат, и все подсистемы работают штатно.

Напомним, ранее мы сообщали, что озеро на Марсе удалось обнаружить роверу Peseverance. Ученые представили первые результаты анализа осадочных слоев в кратере Езеро, где сейчас работает марсоход.