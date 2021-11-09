Праздник 10 ноября. Фото: istock

https://racurs.ua/n162839-10-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 10 ноября — Международный день бухгалтерии. Его посвятили дню, когда была опубликована книга Луки Пачоли «Все об арифметике, геометрии и пропорциях», в которой можно найти немало информации о бухгалтерском деле. Именно Пачоли считают отцом бухгалтерии. Бухгалтерия, как профессия, существует уже около шести тыс. лет. Первые ее представители существовали еще во времена древнего Египта.

В мире также отмечают Всемирный день науки за мир и развитие, который утвердили на Всемирной научной конференции, состоявшейся в 1999 году в Будапеште. Официально праздник был создан на генеральной конференции ЮНЕСКО в 2001 году. Важной миссией этого дня является информирование общества о роли науки в жизни человека.

10 ноября у православных христиан день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы. Она родилась в Иконии в III веке в христианской семье. После смерти своих родителей вела тихую и скромную жизнь, молилась и опекала страждущих. Из-за этого на ней разозлились жрецы, которые бросили ее в тюрьму. В то время в Иконию прибыл новый наместник императора, который должен был мучить христиан. К нему привели Параскевию, сразу признавшуюся в своей вере. За это ее жестоко наказывали. Святая женщина не выдержала пыток.

День ангела празднуют:

Максим;

Иван;

Николай;

Арсений;

Кузьма;

Нестор;

Степан (Стефан);

Анна (Анна).

Что нельзя делать в этот день:

Наши предки считали, что в этот день нельзя ткать. А вот шить разрешалось, поэтому вечером девушки традиционно собирались за вышивкой и вели разговоры. Было мнение, что если в этот день помолиться святой Параскеве, то скоро выйдешь замуж.

Приметы: