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Праздник 10 ноября. Фото: istock
10 ноября — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n162839-10-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 10 ноября — Международный день бухгалтерии. Его посвятили дню, когда была опубликована книга Луки Пачоли «Все об арифметике, геометрии и пропорциях», в которой можно найти немало информации о бухгалтерском деле. Именно Пачоли считают отцом бухгалтерии. Бухгалтерия, как профессия, существует уже около шести тыс. лет. Первые ее представители существовали еще во времена древнего Египта.
В мире также отмечают Всемирный день науки за мир и развитие, который утвердили на Всемирной научной конференции, состоявшейся в 1999 году в Будапеште. Официально праздник был создан на генеральной конференции ЮНЕСКО в 2001 году. Важной миссией этого дня является информирование общества о роли науки в жизни человека.
10 ноября у православных христиан день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы. Она родилась в Иконии в III веке в христианской семье. После смерти своих родителей вела тихую и скромную жизнь, молилась и опекала страждущих. Из-за этого на ней разозлились жрецы, которые бросили ее в тюрьму. В то время в Иконию прибыл новый наместник императора, который должен был мучить христиан. К нему привели Параскевию, сразу признавшуюся в своей вере. За это ее жестоко наказывали. Святая женщина не выдержала пыток.
День ангела празднуют:
- Максим;
- Иван;
- Николай;
- Арсений;
- Кузьма;
- Нестор;
- Степан (Стефан);
- Анна (Анна).
Что нельзя делать в этот день:
Наши предки считали, что в этот день нельзя ткать. А вот шить разрешалось, поэтому вечером девушки традиционно собирались за вышивкой и вели разговоры. Было мнение, что если в этот день помолиться святой Параскеве, то скоро выйдешь замуж.
Приметы:
- месяц окружен кругом — ждите бурю;
- утренний туман означает, что скоро будет потепление;
- пока на вишне держатся листья, зима не придет;
- если в этот день увидеть белку, значит, будет потепление.
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