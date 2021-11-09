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Ракурс
Праздник 10 ноября. Фото: istock

10 ноября — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

9 ноя 2021, 22:43
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Праздник завтра — 10 ноября — Международный день бухгалтерии. Его посвятили дню, когда была опубликована книга Луки Пачоли «Все об арифметике, геометрии и пропорциях», в которой можно найти немало информации о бухгалтерском деле. Именно Пачоли считают отцом бухгалтерии. Бухгалтерия, как профессия, существует уже около шести тыс. лет. Первые ее представители существовали еще во времена древнего Египта.

В мире также отмечают Всемирный день науки за мир и развитие, который утвердили на Всемирной научной конференции, состоявшейся в 1999 году в Будапеште. Официально праздник был создан на генеральной конференции ЮНЕСКО в 2001 году. Важной миссией этого дня является информирование общества о роли науки в жизни человека.

10 ноября у православных христиан день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы. Она родилась в Иконии в III веке в христианской семье. После смерти своих родителей вела тихую и скромную жизнь, молилась и опекала страждущих. Из-за этого на ней разозлились жрецы, которые бросили ее в тюрьму. В то время в Иконию прибыл новый наместник императора, который должен был мучить христиан. К нему привели Параскевию, сразу признавшуюся в своей вере. За это ее жестоко наказывали. Святая женщина не выдержала пыток.


День ангела празднуют:

  • Максим;
  • Иван;
  • Николай;
  • Арсений;
  • Кузьма;
  • Нестор;
  • Степан (Стефан);
  • Анна (Анна).

Что нельзя делать в этот день:

Наши предки считали, что в этот день нельзя ткать. А вот шить разрешалось, поэтому вечером девушки традиционно собирались за вышивкой и вели разговоры. Было мнение, что если в этот день помолиться святой Параскеве, то скоро выйдешь замуж.

Приметы:

  • месяц окружен кругом — ждите бурю;
  • утренний туман означает, что скоро будет потепление;
  • пока на вишне держатся листья, зима не придет;
  • если в этот день увидеть белку, значит, будет потепление.

Источник: Ракурс


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