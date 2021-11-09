Свято 10 листопада. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162839-10-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 10 листопада — Міжнародний день бухгалтерії. Його присвятили дню, коли була опублікована книга Луки Пачолі «Все про арифметику, геометрію і пропорції», у якій можна знайти чимало інформації про бухгалтерську справу. Саме Пачолі вважають батьком бухгалтерії. Бухгалтерія, як професія, існує вже близько шести тис. років. Перші її представники існували ще за часів стародавнього Єгипту.

У світі відбувається також святкування Всесвітнього дня науки за мир і розвиток, який започаткували на Всесвітній науковій конференції, що відбувалася 1999 року в Будапешті. Офіційно свято запровадили на генеральній конференції ЮНЕСКО у 2001 році. Важливою місією цього дня є інформування суспільства щодо ролі науки в житті людини, посилення уваги до наукової діяльності, заохочення до використання світових досягнень.

10 листопада в православних християн день пам’яті святої і великомучениці Параскеви П’ятниці. Вона народилася в Іконії в III столітті в християнській родині. Після смерті своїх батьків вела тихе і скромне життя, молилася й опікувалася над знедоленими. Через це на неї розлютилися жерці, які кинули її до в’язниці. У той час до Іконії прибув новий намісник імператора, який повинен був мучити християн. До нього привели Параскевію, яка відразу визнала свою віру. За це її жорстоко карали. Свята жінка не витримала тортур.

День ангела святкують:

Максим;

Іван;

Микола;

Арсеній;

Кузьма;

Нестор;

Степан (Стефан);

Анна (Ганна).

Що не можна робити цього дня:

Наші пращури вважали, що цього дня не можна прясти. А от шити дозволялося, тому ввечері дівчата традиційно збиралися за вишивкою і вели розмови. Існувала думка, що якщо в цей день помолитися святій Параскеві, то скоро вийдеш заміж.

Прикмети: