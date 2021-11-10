Місія на Марсі. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n162840-vertolit-ingenuity-obletiv-mars-i-zrobyv-novi-znimky-foto.html

Ракурс

Марс, четверта планета від Сонця, яку ще називають Червоною планетою, вивчається земними дослідниками.

Вертоліт Ingenuity здійснив свій 15-й політ над поверхнею планети, подолавши позначку три кілометри з початку своєї місії. Про це повідомила Лабораторія реактивного руху NASA в Twitter.

Попередня оцінка місця приземлення показує, що апарат сів у запланованій області посадки. Ingenuity зробив знімки, що становлять науковий інтерес, незабаром вони будуть проаналізовані.

Згідно з планом NASA, гелікоптер мав подолати 406 метрів за 130 секунд польоту на швидкості 5 м/с. Після цього Ingenuity повинен був зробити зображення Марса у високій роздільній здатності за допомогою 13-мегапіксельної камери й передати їх на Землю. Висота польоту над поверхнею становила близько 12 метрів.

Вертоліт повертається до свого першого польоту — місцевості братів Райт. Загалом зворотний шлях займе від чотирьох до семи польотів. Спочатку вертоліт рухатиметься на північ, а потім поверне на захід до кратера Єзеро.

Цей політ став другим в умовах низької густини повітря, характерної для літнього сезону на Марсі. За такої щільності потрібна швидкість не менше 2 тис. 700 обертань лопатей за хвилину. Перед попереднім польотом фахівці провели тест, під час якого гелікоптер розвинув швидкість обертання лопатей у 2 тис. 800 за хвилину. За підсумками тесту було виявлено, що збільшена швидкість обертань не викликає вібрацій, що негативно впливають на апарат, і всі підсистеми працюють штатно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що озеро на Марсі вдалося виявити роверу Peseverance. Вчені представили перші результати аналізу осадових шарів у кратері Єзеро, де зараз працює марсохід.