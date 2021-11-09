Названо причину схильності людей похилого віку до коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162836-nazvano-prychynu-shylnosti-ludey-pohylogo-viku-do-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися, а найчастіше його жертвами стають люди похилого віку.

Вчені зі США знайшли білок, який сприяє більшому зараженню коронавірусом літніх людей. Про це повідомляє JCI Insight.

Саме хітіназа 3-подібний білок 1 (CHI3L1), вміст якого в організмі з віком збільшується, сприяє зараженню COVID-19. CHI3L1 використовується в сигнальному шляху, що активується під час запалення.

Встановлено, що рівні його вмісту в крові підвищуються не тільки під час інфекцій, пов’язаних із запаленням, але й під час старіння людини.

Дослідники вивчили взаємозв'язок між CHI3L1 й рецептором ACE2, з яким коронавірус зв’язується при проникненні в клітину. Під час експериментів вони проаналізували дію білка на ACE2 та інші протеази, що сприяють розвитку інфекції як у мишей, так і в клітинних культурах.

З’ясувалося, що рівні вмісту CHI3L1 зростали як із віком, так і за наявності супутніх захворювань та інфекції. Крім того, білок виступав у ролі стимулятора ACE2.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу дозволена для дітей у багатьох країнах світу. Компанія Moderna Inc хоче отримати дозвіл на щеплення дітей від 6 до 11 років своїм препаратом.

Джерело: JCI Insight