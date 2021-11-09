Названа причина склонности пожилых людей к коронавирусу. Фото: istock

https://racurs.ua/n162836-nazvana-prichina-sklonnosti-pojilyh-ludey-k-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться, а чаще всего его жертвами становятся люди пожилого возраста.

Ученые из США нашли белок, который способствует большему заражению коронавирусом пожилых. Об этом сообщает JCI Insight.

Именно хитиназа 3-подобный белок 1 (CHI3L1), содержание которого в организме с возрастом увеличивается, способствует заражению COVID-19. CHI3L1 используется в сигнальном пути, активируемом во время воспаления.

Установлено, что уровни его содержания в крови повышаются не только во время инфекций, связанных с воспалением, но и при старении человека. По ним можно лучше всего предсказать смерть у людей старше 80 лет.

Исследователи изучили взаимосвязь между CHI3L1 и рецептором ACE2, с которым коронавирус связывается при проникновении в клетку. Во время экспериментов они проанализировали действие белка на ACE2 и другие протеазы, способствующие развитию инфекции как у мышей, так и в клеточных культурах.

Выяснилось, что уровни содержания CHI3L1 росли как с возрастом, так и при наличии сопутствующих заболеваний и инфекции. Кроме того, белок выступал в роли стимулятора ACE2.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса разрешена для детей во многих странах мира. Компания Moderna Inc хочет получить разрешение на прививку детей от 6 до 11 лет своим препаратом.

Источник: JCI Insight