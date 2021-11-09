https://racurs.ua/n162835-reanimacii-zabity-na-100-v-ivano-frankovske-kriticheskaya-situaciya-s-covid-19.html

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Коронавирус в Ивано-Франковске достигает критических показателей. По состоянию на 9 ноября в реанимациях заняты все койки.

Из-за нехватки мест в реанимациях городским властям поступают массовые жалобы на то, что не всех больных берутся лечить. Об этом заявил заместитель городского головы Ивано-Франковска Александр Левицкий.

Количество пациентов, которые находятся в реанимации — это 100% загруженности реанимационных кроватей, — заявил Левицкий.

Заметим, что только за последние 10 дней в Ивано-Франковске в больницах умерли 37 больных коронавирусом. В основном умершие были старше 50 лет. Все они были непривиты.

В больницах города также есть проблемы с обеспечением кислородом. Суточная потребность больниц составляет 2,4 — 2,6 тонны кислорода. Почти 75% пациентов в больницах являются зависимыми от кислорода. Большинство из них перевели на кислородные концентраторы.

Напомним, ранее мы сообщали, что критериям «желтой» зоны карантина в Украине по состоянию на 9 ноября отвечают только две области — Кировоградская и Тернопольская. В «оранжевой» зоне сейчас находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Закарпатская области.