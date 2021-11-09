Реанімації. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162835-reanimaciyi-zabyti-na-100-v-ivano-frankivsku-krytychna-sytuaciya-z-covid-19.html

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Коронавірус в Івано-Франківську сягає критичних показників. Станом на 9 листопада в реанімаціях зайняті всі ліжка хворими на інфекцію.

Через брак місць у реанімаціях до міської влади надходять масові скарги на те, що не всіх хворих беруться лікувати. Про це заявив заступник міського голови Івано-Франківська Олександр Левицький.

Кількість пацієнтів, які є в реанімації — це 100% завантаженості реанімаційних ліжок, — заявив Левицький.

Зауважимо, що лише за останні 10 днів в Івано-Франківську в лікарнях померли 37 хворих на коронавірус. Здебільшого померлі були старші 50 років. Усі вони були невакциновані.

У лікарнях міста також є проблеми із забезпеченням киснем. Добова потреба лікарень складає 2,4 — 2,6 тонни кисню. Майже 75% пацієнтів у лікарнях є залежними від кисню. більшість із них перевели на кисневі концентратори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що критеріям «жовтої» зони карантину в Україні станом на 9 листопада відповідають лише дві області — Кіровоградська та Тернопільська. У «помаранчевій» зоні зараз знаходяться Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Закарпатська області.