Коронавирус. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n162842-816-smertey-v-sutki-i-23-tys-bolnyh-koronavirus-v-ukraine-infografika.html

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Коронавирус в Украине достигает пиковых значений. За прошедшие сутки, 9 ноября, вирус обнаружили у 23 тыс. 283 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных.

Умерли от болезни 816 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 792 заражений), Харьковской (1 тыс. 719 инфицированных), Полтавской (1 тыс. 591 новый больной), Одесской (1 тыс. 516 случаев) и Киеве (1 тыс. 740 заболевших).

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получил 267 тыс. 401 человек. Одну дозу получили 150 тыс. 663 человек, полностью иммунизированы — 116 тыс. 738 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине достиг своего пика и продолжает интенсивно инфицировать украинцев. Ученые Национальной академии наук (НАН) опубликовали новый прогноз по распространению болезни.