На Донбасі загинула 24-річна оператор бойових безпілотників ЗСУ

Загибла. Фото: Новинарня

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Ракурс

Втрати на Донбасі серед українських військових не зменшуються. У районі Операції об'єднаних сил (ООС) загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова з Херсонщини.

Військова загинула від кульового поранення несумісного з життям. Про це повідомила прес-служба бригади.

Ця втрата — небойова. Тетяна Алхімова народилася 26 квітня 1997 року у місті Олешки Херсонської області. У 2015 році закінчила середню школу у Козачих Лагерях. У 2019 році отримала вищу освіту у Херсонському державному університеті.

Була призвана на військову службу Каховським ОМВК Херсонської області. У Збройних силах України — з 16 серпня 2019 року у 57-й ОМПБР. Починала з посади радіотелефоністки, згодом була переведена на посаду зовнішнього пілота. Останнє місце служби — командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі російські окупаційні війська застосували лазерну зброю, в результаті чого один український військовий отримав ураження ока.