Украинцы боятся стать мутантами после COVID-прививки. Фото: Елизавета Серватинская, Общественное

https://racurs.ua/n162987-million-ukraincev-boyatsya-stat-mutantami-posle-covid-privivki-opros.html

Ракурс

Социологическое исследование «Кто такие антивакцинаторы» провел Украинский институт будущего.

Результаты научной работы показывают, что 27% опрошенных уже вакцинированы, а 13% получили первую зону. Еще 20% украинцев заявили, что планируют вакцинироваться в ближайшее время. Также социологи выяснили, что за последние полтора месяца прибавилось 10% тех, кто планирует вакцинироваться. Люди начали думать о прививках после того, как только вакцинированных начали впускать в общественный транспорт. Результаты исследования опубликованы на сайте института.

В ходе опроса 10% граждан признались, что купили документы о вакцинации от «ковида». А 20% владельцев COVID-документов заявили о страхе стать мутантами после прививки. Еще 10% из тех, кто купил такие паспорта, считают, что их чипируют во время введения вакцины в организм.

Вообще же среди всех антивакцинаторов 10% считает, что вакцина приведет к мутациям. То есть примерно 1 млн украинцев боится мутаций от вакцин.

Около 40% граждан заявили, что среди их знакомых или близких были умершие от коронавируса, но это не повлияло на желание или нежелание вакцинироваться. Среди тех, кто имел умерших родственников, желание вакцинироваться находится в статистической погрешности от общего числа украинцев, которые хотят/не хотят вакцинироваться.

Сотрудники Украинского института будущего во время исследования опросили 2 тыс. 400 респондентов face to face, а погрешность не превышает 2,05%.

Напомним, с 15 ноября только пенсионеры, которые имеют сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в Мариуполе. Невакцинированным пенсионерам эту льготу отменят.