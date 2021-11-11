Невакцинированным пенсионерам отменят бесплатный проезд в Мариуполе

https://racurs.ua/n162927-nevakcinirovannym-pensioneram-otmenyat-besplatnyy-proezd-v-mariupole.html

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Новые правила проезда в транспорте заработают для невакцинированных пенсионеров Мариуполя уже на следующей неделе. По словам заместителя городского головы Аркадия Мешкова, с 15 ноября только пенсионеры, имеющие сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом.

Городская комиссия приняла решение о введении с 15 ноября дополнительных ограничений на проезд в общественном транспорте. С этого числа бесплатный проезд пенсионерам будет предоставляться только после предъявления сертификата о прохождении вакцинации одной или двумя дозами, — цитирует чиновника «Суспільне».

Заместитель мэра добавил, что если ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе останется напряженной, комиссия рассмотрит вопрос об ограничении проезда для всех невакцинированных пассажиров.

Напомним, 18 октября Донецкая область перешла в «красную» карантинную зону. В Мариуполе действуют четыре центра массовой вакцинации.

Источник: «Суспільне»