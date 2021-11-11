Миру навязывается тезис о постоянности пандемий – иммунолог. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n162907-miru-navyazyvaetsya-tezis-o-postoyannosti-pandemiy-immunolog.html

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Пандемия коронавируса заканчивается, считает харьковский иммунолог Андрей Волянский. Активных очагов остается все меньше — США, Россия, Украина, Румыния, Болгария.

Стихает эпидемическая напряженность в Латинской Америке, Азии, Африке. Ежедневное количество смертей впервые с ноября 2020 года упало к 7 тыс. Об этом медик написал на своей странице в Facebook.

Пандемия скоро завершится в первую очередь благодаря естественному коллективному иммунитету. Огромного количества человеческих потерь в Болгарии (как и в Украине) можно было бы избежать рациональной вакцинацией уязвимых категорий.

Но сейчас миру всерьез навязывается тезис о том, что теперь состояние пандемии — нормальное, коронавирус затягивается на 2022−2023 годы, но неминуемо придет следующая пандемия, вызванная новым вирусом, — размышляет Волянский.

По его словам, перманентное состояние пандемии, навязываемое сейчас миру, больше связано с высокой прибыльностью этого процесса, чем с реальными ожиданиями новых естественных мутаций.

И здесь, на мой взгляд, кроется главная угроза — сегодняшний уровень развития биотехнологий позволяет конструировать вирусы с заданными свойствами. Как мир может контролировать подобные сверхсекретные разработки? Боюсь, никак, — резюмировал медик.



Напомним, коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 10 ноября, зафиксировали 24 тыс. 747 новых случаев COVID-19. Среди больных — 1 тыс. 550 детей и 462 медработника. Также от осложнений болезни умерли 652 украинца, в больницы попали 4 тыс. 778 человек.