Світу нав'язується теза про постійність пандемій – імунолог. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n162907-svitu-nav-yazuietsya-teza-pro-postiynist-pandemiy-imunolog.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу закінчується, вважає харківський імунолог Андрій Волянський. Активних вогнищ залишається дедалі менше — США, Росія, Україна, Румунія, Болгарія.

Стихає епідемічна напруженість у Латинській Америці, Азії, Африці. Щоденна кількість смертей уперше з листопада 2020 року впала до 7 тис. Про це медик написав на своїй сторінці у Facebook.

Пандемія незабаром завершиться насамперед завдяки природному колективному імунітету. Величезної кількості смертей у Болгарії (як і в Україні) можна було б уникнути за допомогою раціональної вакцинації вразливих категорій.

Але зараз світові всерйоз нав’язується теза про те, що теперішній стан пандемії — нормальний, коронавірус затягується на 2022−2023 роки, але неминуче прийде наступна пандемія, викликана новим вірусом, — розмірковує Волянський.

За його словами, перманентний стан пандемії, що зараз нав’язується світові, більше пов’язаний з високою прибутковістю цього процесу, ніж з реальними очікуваннями нових природних мутацій.

І тут, як на мене, криється головна загроза — сьогоднішній рівень розвитку біотехнологій дозволяє конструювати віруси із заданими властивостями. Як світ може контролювати подібні надсекретні розробки? Боюся, ніяк, — резюмував медик.



Нагадаємо, коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу, 10 листопада, зафіксували 24 тис. 747 нових випадків COVID-19. Серед хворих — 1 тис. 550 дітей та 462 медпрацівники. Також від ускладнень хвороби померли 652 українці, до лікарень потрапили 4 тис. 778 осіб.