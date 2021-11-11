Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n162892-koronavirus-zabrav-jyttya-652-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу, 10 листопада, зафіксували 24 тис. 747 нових випадків COVID-19. Серед хворих — 1 тис. 550 дітей та 462 медпрацівники.

Також від ускладнень хвороби померли 652 українці, до лікарень потрапили 4 тис. 778 осіб. Медики зробили 140 тис. 505 тестів (зокрема методом ПЛР — 67 тис. 341, методом ІФА — 18 тис. 168). Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 155 тис. 519 осіб;

одужало — 2 млн 572 тис. 738 осіб;

летальних випадків — 74 тис. 857;

проведено ПЛР-тестувань — 15 млн 67 тис. 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (2 тис. 2), Дніпропетровській (1 тис. 999), Харківській (1 тис. 550), Одеській (1 тис. 469) і Івано-Франківській (1 тис. 454) областях.

Нагадаємо, волонтерка Олександра Тишейкіна з Одеси розповіла про будні коронавірусної лікарні. Вона заявила, що в Україні знову почалася історія весни 2021 року, коли пацієнтів виписують із ковід-стаціонарів із низькою сатурацією. Це робиться задля того, щоб звільнити ліжка з киснем для нових хворих.