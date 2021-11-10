Мені 87 років, я пожив, не чіпайте мене - Волонтерка про будні ковід-госпіталів

https://racurs.ua/ua/n162871-meni-87-rokiv-dayte-meni-pity-volonterka-pro-motoroshni-budni-kovid-likaren.html

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Коронавірус продовжує лютувати в Україні. Медичні заклади переповнені хворими, час від часу в медіа з’являються заяви про нестачу кисню. Усі ці історії розгортаються на тлі прискорення вакцинації і водночас акцій протесту її противників.

На своїй сторінці у Фейсбук волонтерка Олександра Тишейкіна з Одеси розповіла про будні коронавірусної лікарні.

Страшно, коли люди похилого віку відмовляються дихати. Тому що «я сліпа і глуха, і я не хочу жити, і дайте мені піти», «мені 87 років, я пожив, не чіпайте мене». Коли в нападах зривають канюлю, і треба сидіти, як із маленькими, всю ніч, щоб поправляти маску і не дати їй з’їхати набік, — написала Тишейкіна.

Вона також описала випадок, коли людина відмовляється госпіталізуватися. Спочатку 76-річна чоловік із сатурацією 67 і 120 кг ваги не виходить із дому і відмовляється їхати до лікарні.

При цьому донька довго не могла його вмовити, а через два дні боротьби, консультацій, пошуку медсестри зателефонувала і попросила госпіталізувати. Волонтерка знайшла місце і співробітників ДСНС, щоб винесли хворого, о другій годині ночі приїхала швидка, але чоловік помер в машині, не доїхавши до лікарні.

Страшно, коли жінка після інсульту, 80 років, сатурація на рівні 75, через два дні навіть на 10 л концентратора — 67. Відмова від госпіталізації. Три дні син умовляє її, на четвертий після згоди — вона вже не транспортабельна. «Сашо, що мені робити, вона йде», і хрипи на задньому фоні. Кажу: «Просто візьміть її за руку і будьте з нею, погладьте та скажіть, як ви її любите». За дві години: «Сашо, мама пішла». І сльози дорослого чоловіка, навзрид, — написала волонтер.

В іншому дописі вона заявила, що в Україні знову почалася історія весни 2021 року, коли пацієнтів виписують із ковід-стаціонарів із низькою сатурацією. Це робиться задля того, щоб звільнити ліжка з киснем для нових хворих.

Нагадаємо, що у листопаді Україна перебуває на піку нового спалаху епідемії коронавірусу. Щодня в країні помирає через ускладнення коронавірусної хвороби СOVID-19 понад 800 хворих.