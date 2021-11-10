Аваков та Яценюк прокоментували союз із Разумковим. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/ua/n162870-avakov-ta-yacenuk-prokomentuvaly-souz-iz-razumkovym.html

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Екс-глава МВС Арсен Аваков й лідер партії «Народний фронт» та колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не планують створювати спільну політичну партію з екс-головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Аваков 10 листопада заявив, що заяви кількох народних депутатів зі «Слуги народу» про його об'єднання з Разумковим — фейк. Аваков стверджує, що в Офісі президента з цього приводу була окрема нарада. Таку відповідь він дав на запит «РБК-Україна», а коментар опублікував у Telegram.

Відповідь: ні, не правда. Але нам відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, ОП ухвалив рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проект Аваков-Яценюк-Розумков. Я не планую своєї участі в партії Дмитра Разумова. Попри те, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим — у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію на благо України, — відзначив він.

Відкидають ідею створення партії з Разумковим і в Яценюка. Прес-секретар лідера «Народного фронту» Ольга Лаппо в коментарі LB.ua заявила, що ніякі переговори про створення такої політичної сили не ведуться.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключив можливості об'єднання із колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Столичний градоначальник заявив, якщо це йтиме в плюс, то він не проти співпрацювати.

Джерело: LB.ua