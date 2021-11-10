Разумков і Кличко. Фото: ЛБ

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Віталій Кличко, мер Києва, не виключає можливості об'єднання із колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Він заявив, що якщо це йтиме в плюс, то він не проти співпрацювати. Таку заяву він зробив в інтерв’ю для Дмитра Гордона.

Раніше сам Дмитро Разумков заявляв, що не розглядає можливості політичних союзів з екс-спікером Володимиром Гройсманом, мером Києва Віталієм Кличком чи екс-міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

До цього перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Дмитро Разумков об'єднався з Арсенієм Яценюком та Арсеном Аваковим.

Як відомо, 7 жовтня Верховна Рада відправила Разумкова у відставку 284 голосами, наразі працює в Раді як депутат. 5 листопада Разумков створив власне міжфракційне об'єднання «Розумна політика», до якого увійшли 25 депутатів, з них 21 — зі «Слуги народу».

Заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець заявив, що депутати «Слуги народу», які виходять із фракції, мають скласти мандат та йти на вибори.

До цього Разумков заявляв, що хоче створити свою партію, щоби виконати обіцянки, які 2019 року давала «Слуга народу». На питання про ідеологію майбутньої політики Разумков відповів: «Мені найближче розумний консерватизм».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Разумков наголосив, що в Україні влада повинна займатися боротьбою з коронавірусом, економічною та енергетичною кризою, а не розв’язувати питання про те, як можна відібрати мандат.