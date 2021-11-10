Корови зможуть заряджати електромобілі BMW. Фото: drive.ru

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Ракурс

Компанія BMW з Німеччини навчить корів заряджати автомобілі з електричними двигунами.

Автовиробник 10 листопада оголосив про розширення співпраці з молочними фермами в рамках свого проекту з відновлюваних джерел енергії. Спільно з компанією California Bioenergy (CalBio) німці видобуватимуть електроенергію, яка буде використовуватися для живлення електромобілів. Про це повідомила прес-служба баварської компанії.

BMW працюватиме над новою, екологічно безпечною технологією молочного тваринництва наступного покоління, яка вловлює метан з гною. Останній потім можна перетворювати в електрику. Автори розробки зазначають, що скорочення викидів метану в поєднанні з виробленою енергією можна порівняти з користю, яку приносять навколишньому середовищу 17 тис. електрокарів.

Зазначається, що унікальність таких молочних ферм полягає у тому, що технологія паливних елементів дозволяє виробляти на місці відновлювану електроенергію. При цьому інноваційна система виробляє вдвічі більше електрики, ніж звичайні генератори при такій же ж кількості біогазу. Крім того, така ферма дозволяє заробляти фермерам, а БМВ — отримувати екологічні кредити.

Нагадаємо, американістка компанія Perfect Day знайшла спосіб виробляти справжнє молоко без використання корів, оскільки вівсяне і соєве молоко — це відмінна альтернатива для веганів і людей з непереносимістю лактози.