Вночі мігранти намагалися прорватися через кордон у Польщу з Білорусі.

https://racurs.ua/ua/n162847-migranty-lukashenka-vnochi-shturmuvaly-kordon-yih-pidgodovuut-sylovyky-video.html

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Дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі.

Про це повідомили 10 листопада прикордонники Польщі. Групи із щонайменше кількох десятків людей прорвали огорожу в районі Кринок і Біловежі.

В обох випадках огорожу було пробито силою. Польська поліція вночі на середу у Twitter опублікувала фото мігрантів, що сидять на землі, і підписала його: «Йдеться про тих людей, які були заарештований поліцією».

За інформацією польських прикордонників, частину нелегальних мігрантів вдалося повернути за лінію кордону. Решту розшукують.

У таборі для переселенців під Кузницею спокійніше. З білоруського боку там перебуває щонайменше кілька сотень людей. Вони мають намети і спальні мішки. Щоби зігрітися, увечері розводять багаття. Все це відбувається під контролем білоруських служб. У вівторок мігранти отримували від білоруської сторони їжу.

Міноборони Польщі 10 листопада опублікувало відео зі стріляниною на кордоні. Відомство стверджує, що так білоруські службовці залякують мігрантів. Поляки заявили, що їм вдалося зафіксувати факти застосування насильства з білоруської сторони.

На відео люди у військовій формі б’ють мігрантів на білоруській стороні кордону, чути крики.

Кількість військових із польського боку кордону збільшиться 10−11листопада ще на дві тисячі — з 13 до 15 тис.

Німецьке видання BILD опублікувало сьогодні маршрути мігрантів, які прилітають до Білорусі з країн Близького Сходу.

Тим часом Євросоюз наближається до введення нових санкцій проти режиму Лукашенка на тлі міграційної кризи. 27 послів країн ЄС можуть офіційно домовитися про те, що організована Мінськом гуманітарна катастрофа на кордоні означає гібридну війну проти Польщі та Литви.

Це може стати правовою підставою для посилення міжнародного тиску.

Під обмеження можуть потрапити приблизно 30 білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ Володимира Макея. Санкції можуть запровадити вже наступного тижня.

У Сеймі Польщі 9 листопада закликали до обмежувальних заходів проти польських підприємців, які торгують із режимом Лукашенка.

1 жовтня Сейм Польщі продовжив на 60 днів режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами.

30 вересня Литва розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.