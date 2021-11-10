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Ракурс
Мигранты Лукашенко ночью штурмовали границу, их подкармливают силовики

Мигранты Лукашенко ночью штурмовали границу, их подкармливают силовики (ВИДЕО)

10 ноя 2021, 10:13
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Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.

Об этом сообщили 10 ноября пограничники Польши. Группы из не менее нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи.

В обоих случаях ограждение было пробито силой. Польская полиция в ночь на среду в Twitter опубликовала фото сидящих на земле мигрантов и подписала его: «Речь идет о тех людях, которые были арестованы полицией».

Кризис на границе Польши и Белоруси

По информации польских пограничников, часть нелегальных мигрантов удалось вернуть за границу. Остальных разыскивают.

В лагере для переселенцев под Кузницей более спокойно. С белорусской стороны там находится не менее нескольких сотен человек. У них есть палатки и спальные мешки. Чтобы согреться, вечером разводят костер. Всё это происходит под контролем белорусских служб. Во вторник мигранты получали от белорусской стороны еду.

Кризис на границе Польши и Белоруси

Минобороны Польши 10 ноября опубликовало видео со стрельбой на границе. Ведомство утверждает, что так белорусские служащие запугивают мигрантов. Поляки заявили, что им удалось зафиксировать факты насилия с белорусской стороны.

Кризис на границе Польши и Белоруси

На видео люди в военной форме избивают мигрантов на белорусской стороне границы, слышны крики.

Количество военных с польской стороны границы увеличится 10−11 ноября еще на две тысячи — с 13 до 15 тыс.

Немецкое издание BILD опубликовало сегодня маршруты мигрантов, прилетающих в Беларусь из стран Ближнего Востока.

Кризис на границе Польши и Белоруси

Между тем, Евросоюз приближается к введению новых санкций против режима Лукашенко на фоне миграционного кризиса. 27 послов стран ЕС могут официально договориться о том, что организованная Минском гуманитарная катастрофа на границе означает гибридную войну против Польши и Литвы.

Это может стать правовым основанием для усиления международного давления.

Под ограничения могут попасть около 30 белорусских физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея. Санкции могут ввести уже на следующей неделе.

В Сейме Польши 9 ноября призвали к ограничительным мерам против польских предпринимателей, торгующих с режимом Лукашенко.

1 октября Сейм Польши продлил на 60 дней режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

30 сентября Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.

Источник: Ракурс


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