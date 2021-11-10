Мигранты Лукашенко ночью штурмовали границу, их подкармливают силовики

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Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.

Об этом сообщили 10 ноября пограничники Польши. Группы из не менее нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи.

В обоих случаях ограждение было пробито силой. Польская полиция в ночь на среду в Twitter опубликовала фото сидящих на земле мигрантов и подписала его: «Речь идет о тех людях, которые были арестованы полицией».

По информации польских пограничников, часть нелегальных мигрантов удалось вернуть за границу. Остальных разыскивают.

В лагере для переселенцев под Кузницей более спокойно. С белорусской стороны там находится не менее нескольких сотен человек. У них есть палатки и спальные мешки. Чтобы согреться, вечером разводят костер. Всё это происходит под контролем белорусских служб. Во вторник мигранты получали от белорусской стороны еду.

Минобороны Польши 10 ноября опубликовало видео со стрельбой на границе. Ведомство утверждает, что так белорусские служащие запугивают мигрантов. Поляки заявили, что им удалось зафиксировать факты насилия с белорусской стороны.

На видео люди в военной форме избивают мигрантов на белорусской стороне границы, слышны крики.

Количество военных с польской стороны границы увеличится 10−11 ноября еще на две тысячи — с 13 до 15 тыс.

Немецкое издание BILD опубликовало сегодня маршруты мигрантов, прилетающих в Беларусь из стран Ближнего Востока.

Между тем, Евросоюз приближается к введению новых санкций против режима Лукашенко на фоне миграционного кризиса. 27 послов стран ЕС могут официально договориться о том, что организованная Минском гуманитарная катастрофа на границе означает гибридную войну против Польши и Литвы.

Это может стать правовым основанием для усиления международного давления.

Под ограничения могут попасть около 30 белорусских физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея. Санкции могут ввести уже на следующей неделе.

В Сейме Польши 9 ноября призвали к ограничительным мерам против польских предпринимателей, торгующих с режимом Лукашенко.

1 октября Сейм Польши продлил на 60 дней режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

30 сентября Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.