Евробляхи. Фото: istock

https://racurs.ua/n162846-policiya-vozmetsya-za-evroblyaherov-chto-grozit-za-ezdu-na-nerastamojennyh-avto.html

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Льготное растаможивание автомобилей на еврономерах действует до 10 ноября. Уже завтра полиция начнет выписывать штрафы владельцам авто на европейских номерах, которые не растаможили авто вовремя.

Суммы штрафов будут достигать 170 тыс. грн с конфискацией авто по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

При этом, участники боевых действий, которые находятся в зоне Операции объединенных сил, получили дополнительное время для растаможки из-за пребывания на фронте. Они могут растаможить автомобиль до 8 февраля 2022 года.

По данным Гостаможни, по состоянию на 25 октября растаможили 66 тыс. «евроблях» на сумму 2,3 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что растаможку «евроблях» по тарифу до 1 тыс. евро предварительно позволила Верховная Рада.