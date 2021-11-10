Євробляхи. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162846-policiya-vizmetsya-za-ievroblyaheriv-scho-zagrojuie-za-yizdu-na-nerozmytnenyh-avto.html

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Пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах діє до 10 листопада. Вже завтра поліція почне виписувати штрафи власникам авто на європейських номерах, які не розмитнили авто вчасно.

Суми штрафів сягатимуть 170 тис. грн із конфіскацією авто за рішенням суду. Про це повідомляє прес-служба Держмитниці.

При цьому, учасники бойових дій, які знаходяться в зоні Операції об'єднаних сил, отримали додатковий час для розмитнення через перебування на фронті. Вони можуть розмитнити автомобіль до 8 лютого 2022 року.

За даними Держмитниці, за станом на 25 жовтня розмитнили 66 тис. «євроблях» на суму 2,3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розмитнення «євроблях» за тарифом до 1 тис. євро попередньо дозволила Верховна Рада.