Коровы смогут заряжать электромобили BMW. Фото: drive.ru

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Компания BMW из Германии научит коров заряжать автомобили с электрическими двигателями.

Автопроизводитель 10 ноября объявил о расширении сотрудничества с молочными фермами в рамках своего проекта по возобновляемым источникам энергии. Совместно с компанией California Bioenergy (CalBio) немцы будут добывать электроэнергию, которая будет использоваться для питания электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба баварской компании.

BMW будет работать над новой, экологически безопасной технологией молочного животноводства следующего поколения, которая улавливает метан из навоза. Последний потом можно преобразовывать в электричество. Авторы разработки отмечают, что сокращение выбросов метана в сочетании с выработанной энергией можно сравнить с пользой, которую приносят окружающей среде 17 тыс. электрокаров.

Отмечается, что уникальность таких молочных ферм заключается в том, что технология топливных элементов позволяет производить на месте возобновляемую электроэнергию. При этом инновационная система вырабатывает в два раза больше электричества, чем обычные генераторы при таком же количестве биогаза. Кроме того, такая ферма позволяет зарабатывать фермерам, а БМВ — получать экологические кредиты.

Напомним, американская компания Perfect Day нашла способ производить настоящее молоко без использования коров, так как овсяное и соевое молоко — это отличная альтернатива для веганов и людей с непереносимостью лактозы.