Кличко и Разумков. Фото: ЛБ

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, не исключает возможности объединения с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Он заявил, что если это будет идти в плюс, то он не против сотрудничать. Такое заявление он сделал в интервью для Дмитрия Гордона.

Ранее сам Дмитрий Разумков заявлял, что не рассматривает возможности политических союзов с экс-спикером Владимиром Гройсманом, мэром Киева Виталием Кличко или экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

До этого первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Дмитрий Разумков объединился с Арсением Яценюком и Арсеном Аваковым.

Как известно, 7 октября Верховная Рада отправила Разумкова в отставку 284 голосами, сейчас он работает в Раде как депутат. 5 ноября Разумков создал собственное межфракционное объединение «Умная политика», в которое вошли 25 депутатов, из них 21 — из «Слуги народа».

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец заявил, что выходящие из фракции депутаты «Слуги народа» должны сложить мандат и идти на выборы.

До этого Разумков заявлял, что хочет создать свою партию, чтобы выполнить обещания, которые в 2019 году давала «Слуга народа». На вопрос об идеологии будущей политики Разумков ответил: «Мне ближе разумный консерватизм».

Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков считает, что в Украине власть должна заниматься борьбой с коронавирусом, экономическим и энергетическим кризисом, а не решать вопрос о том, как можно отобрать мандат.