Аваков и Яценюк прокомментировали союз с Разумковым. Фото: nv.ua

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Экс-глава МВД Арсен Аваков и лидер партии «Народный фронт» и бывший премьер-министр Арсений Яценюк не планируют создавать общую политическую партию с экс-председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Аваков 10 ноября заявил, что заявления нескольких народных депутатов из «Слуги народа» о его объединении с Разумковым — фейк. Аваков утверждает, что в Офисе президента по этому поводу было отдельное совещание. Такой ответ он дал на запрос «РБК-Украина», а комментарий опубликовал в Telegram.

Ответ: нет, не правда. Но нам известно, что после испуга и долгого совещания Ермака и Подоляка, ОП принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Розумков. Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумова. Несмотря на то, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешку, и Ляшко, и Кличко, и многим другим — в работе в Украине на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию на благо Украины, — отметил он.

Отвергают идею создания партии с Разумковым и у Яценюка. Пресс-секретарь лидера «Народного фронта» Ольга Лаппо в комментарии LB.ua заявила, что никакие переговоры о создании такой политической силы не ведутся.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможности объединения с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Столичный градоначальник заявил, если это будет идти в плюс, то он не против сотрудничать.

Источник: LB.ua