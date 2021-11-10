Прописка в «Дії» станет доступной гражданам с паспортами в форме книжечки

Прописка. Фото: Istock

https://racurs.ua/n162869-propiska-v-diyi-stanet-dostupnoy-grajdanam-s-pasportami-v-forme-knijechki.html

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Прописка в «Дії» станет доступной для украинцев, имеющих паспорта в форме книжечки.

Правительство утвердило экспериментальный проект, который позволит получать прописку в электронной форме на портале «Дія». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

Соответствующая услуга уже доступна для тех, кто имеет паспорт в форме ID-карты. Также новые услуги появятся для иностранцев в «Дії». Биометрические виды на временное и постоянное проживание можно будет сформировать в электронном формате.

По статистике, в Украине сейчас постоянно и временно легально проживает более 470 тысяч иностранцев. Теперь они также смогут подтверждать свою личность с помощью документов в «Дії». Также иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Украине и имеющие биометрические виды, смогут удобно пользоваться украинскими госуслугами.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификат об одной дозе вакцинации от коронавируса можно сгенерировать на портале «Дія» — для этого нужно иметь только электронную подпись.